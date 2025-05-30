Pet şişelerle su taşıyordu! Gerçek bambaşka bir şey çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bolu’da ormanda bir kişinin pet şişeler içerisinde su taşıyan kişiyi takibe alan jandarma şüpheliyi suçüstü yakalandı Gözaltına alınan kişinin saksılar içerisinde kenevir yetiştirdiği öğrenildi.

Aladağ mevkiindeki ormanda devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobille karşılaştı. Bölgede bir süre araştırma yapan ekipler araçla gelen kişinin, ormana pet şişelerle su taşıdığını fark etti. Takibe alınan şüphelinin ormana saksılara diktiği kenevirleri sulamaya geldiği belirlendi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ormanda 6 saksıya ekilmiş kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pet şişelerle su taşıyordu! Gerçek bambaşka bir şey çıktı

Pet şişelerle su taşıyordu! Gerçek bambaşka bir şey çıktı

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