Petek Dinçöz ile Tanyeli 20 yıl sonra bir araya geldi

Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli’yi evinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı bu ziyarette Tanyeli ile beraber çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.

20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz "Çok ara vermiştik malesef ama bir daha geleceğim. Herkesten kocaman öpücükler getirdim." dedi.

Tanyeli ise "Ziyaretime geldi Petek'im. 20 yıldır görüşmüyoruz. Ben bıraktığımda çocuktu valla çok büyümüş" dedi.

Dinçöz’ün akrabası olan Tanyeli’nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Petek Dinçöz'ün 'Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı' sözleri ikilinin arasında gerilime neden olmuştu.

Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili uzun süre bir araya gelmemişti.

Ünlü oryantal yıllar sonra Dinçöz'e şu sözlerle cevap vermişti: Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim. Onun iyiliği için ama sonra annesi Petek'i doldurdu 'Tanyeli seni kıskandı' diye... Ben Petek, okulunu okusun üniversitesini okusun istedim ama yanlış algılandı. Ben Teyzem için sustum ama canımı çok yaktılar.

TESADÜF ESERİ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmiş daha sonra rutin sağlık taramasına giden ünlü oryantal Pankreas Kanseri olduğunu öğrenmişti.