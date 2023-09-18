Petek Dinçöz kışa hazırlanıyor. "Eve gidip salça yapacağım"

Şarkıcı Petek Dinçöz, önceki gün eşi Nida Büyükbayraktar ve oğlu İrfan ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Petek Dinçöz kışa hazırlanıyor. "Eve gidip salça yapacağım"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayraktar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu İrfan için bir mağazadan ayakkabı bakan Dinçöz, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

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Arabesk albüm yapacağının müjdesini veren ünlü isim, "Arabesk albüm hazırlıyorum. Yeni nesil damar şarkıları seviyor, tanıdık şarkılar da olacak. Heyecanlıyım." dedi.

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"SALÇA YAPACAĞIM"

Her şeyin yolunda olduğunu ve evliliğinin de çok güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, "Eve gidip salça yapacağım, kışa hazırlanıyorum. Sahneler mutfağa doğru açıldı." ifadelerini kullanarak, evinin yolunu tuttu.

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