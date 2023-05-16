Petek Dinçöz sırt dekolteli pozunu paylaştı. Yorum yağdı

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle poz verdiği fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Dinçöz'e "Yakıyorsun" yorumları geldi.

Petek Dinçöz sırt dekolteli pozunu paylaştı. Yorum yağdı

İş insanı Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve 8 yıllık aranın ardından sahnelere geri dönen Petek Dinçöz pozlarıyla dikkat çekti.

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Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor. Yeni şarkı çıkaran ünlü isim son olarak idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklamıştı. İddialı kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı son olarak da kalçasına kadar inen dekoltesiyle olay oldu.

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Ünlü şarkıcının iddialı seçimine "Yıllara meydan okuyorsun", "Yakıyorsun" yorumları geldi.

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