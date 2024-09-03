Petrol fiyatları dibi gördü

Son satış ayağı, Cuma günü OPEC+'ın Ekim ayından itibaren planlı kademeli üretim artışına devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen bir raporun ardından geldi.

Hafta sonu beklenen %49,5'e kıyasla %49,1 olan Çin PMI'sı da baskı yapıyor.

Bugün ayrıca Libya üretimi ve ihracatını durduran bir anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmanın yakın olduğuna dair bir rapor yayınlandı. Ayrıca NASDAQ'ın yaklaşık %2 düşmesi ve küresel emtiaların çoğunun zarar görmesiyle devam eden derin bir riskten kaçınma turu da olası.