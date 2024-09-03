Petrol fiyatları dibi gördü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Petrol fiyatları dibi gördü

Bugün petrol için zor bir gün oldu. WTI ham petrolü 3,03 dolar düşüşle 70,52 dolara geriledi. Bu, 17 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Son satış ayağı, Cuma günü OPEC+'ın Ekim ayından itibaren planlı kademeli üretim artışına devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen bir raporun ardından geldi.

Hafta sonu beklenen %49,5'e kıyasla %49,1 olan Çin PMI'sı da baskı yapıyor.

Bugün ayrıca Libya üretimi ve ihracatını durduran bir anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmanın yakın olduğuna dair bir rapor yayınlandı. Ayrıca NASDAQ'ın yaklaşık %2 düşmesi ve küresel emtiaların çoğunun zarar görmesiyle devam eden derin bir riskten kaçınma turu da olası.

oil-daily-chart-id-0ca26c22-2934-48b9-bf06-2f8242b15da2-original.jpg

Son Haberler
İsviçre frankı değer kaybetti
İsviçre frankı değer kaybetti
Muhammed Atıcı'ya rekor yetmedi
Muhammed Atıcı'ya rekor yetmedi
Concord hayal kırıklığı yarattı
Concord hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'de Krunic gitti. Taraftarı sevinçten çıldırtan detay
Fenerbahçe'de Krunic gitti. Taraftarı sevinçten çıldırtan detay
Microsoft müjdeyi verdi
Microsoft müjdeyi verdi