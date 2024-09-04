Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 73 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, dün 77,36 dolara kadar yükselmesine rağmen günü 73,50 dolardan kapattı. Bu sabah saatlerinde ise yüzde 0,16'lık bir gerilemeyle 73,38 dolardan işlem görüyor. Aynı saatlerde Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 69,78 dolara düştü.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Libya’daki siyasi gelişmeler ve ABD’deki ekonomik verilerle tetiklendi. Libya'da hükümetin Merkez Bankası yönetimiyle yaşadığı kriz nedeniyle tüm petrol sahalarında ve limanlarda üretimin durdurulması kararının değişebileceğine dair beklentiler, piyasalarda arz sıkıntısı endişelerini hafifletti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), kriz çözümüne yönelik müzakerelerin başladığını ve önemli uzlaşmalar sağlandığını duyurdu.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün imalat sanayi PMI verisinin beklentilerin altında kalması ve ülkenin resesyona girme ihtimalinin güçlenmesi, fiyatları aşağı çekti. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de yaklaşık 9 baz puan azalarak yüzde 4,83'ün altına düştü.

Uzmanlar, Brent petrol fiyatında 76,37 ile 78,98 dolar aralığını direnç, 72,33 ile 70,90 dolar aralığını ise destek seviyeleri olarak takip ediyor.