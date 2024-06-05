Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok

Uluslararası piyasalarda dün 78,22 dolardan fiyatlanan Brent petrolün varil fiyatı günü 77,52 dolar seviyesinden kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.24 itibarıyla 77,47 dolardan işlem gördü. dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,17 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün varil fiyatı ise 68,52 dolara geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün öngörüsüne göre ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 5 milyon varilin hafif üzerindeydi. Ülkede talebin düştüğüne işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2025'in sonuna kadar kademeli olarak azaltacaklarını duyurdu.

Söz konusu karar, küresel talebin gelecek dönemde artacağı beklentisinin etkisiyle piyasalarda arz-talep dengesinin bozulacağı endişesini gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR NİYE DÜŞMÜYOR?

Hem Brent petrol hem hem Teksas türü petrol hem de Ural petrolü küresel piyasalarda düşüş eğiliminde. Bren petrol düşüşü nerede duracak belli değil ama belli olan bir şey var Türkiye'de akaryakıt fiyatları yerinden sayıyor. Hiç bir değişikli yok. Brent petrol artarken, benzin ve motorin fiyatları yükseliyor. Ancak düşerken hiç bir değişiklik olmuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,24 ile 79,70 dolar aralığının direnç, 76,78 ile 75,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.