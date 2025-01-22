Petrol fiyatlarında Trump etkisi: 78,28 dolara geriledi (22 Ocak 2025)

Dün 79,61 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 78,80 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün, saat 09.51 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 78,28 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,32 dolardan işlem görüyordu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji üretimini artırmak için ulusal acil durum ilan etmesiyle yatay seyir izliyor. Trump’ın ABD petrol ve gaz üretimini artırmaya yönelik politikaları, küresel piyasalarda arz kesintisi olmayacağı algısını güçlendiriyor ve bu durum fiyatların düşmesine yol açıyor.

Trump’ın, eski Başkan Joe Biden’ın petrol ve doğal gaz sondajını yasaklayan kararnameyi iptal etmesi, Biden yönetiminin çevre politikalarını tersine çevirmesi anlamına geliyor ve bu da piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifletiyor. Bunun yanı sıra Trump’ın, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklaması ve Çin’e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü belirtmesi fiyatları aşağı çekiyor.

ABD’nin petrol talebinin artmasına yol açabileceği endişeleri fiyatları baskılarken, soğuk havaların Avrupa ve ABD’de ısınma yakıtına olan talebi artıracağı öngörüleri fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor. Ayrıca, ABD'deki sert kış koşullarının Kuzey Dakota’daki günlük petrol üretimini 130 bin ile 160 bin varil arasında düşürebileceği haberleri de arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,31 doların direnç, 71,85 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 79,56 dolar (20 Ocak 2025)