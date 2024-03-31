Petrol soğuk hava etkisinde

Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) geçtiğimiz gün yaptığı açıkladığı verilere göre, ABD'nin ham petrol üretimi ocakta günlük 12,5 milyon varile (bpd) gerileme göstererek dondurucu hava sonrasında aralıktaki rekor seviyeye göre yüzde 6 düşüş sergiledi.

Veriler, en büyük petrol eyaleti Teksas'taki ham petrol üretiminin Ocak ayında önceki aya göre yaklaşık yüzde 5 düşüşle günde 5,4 milyon varile düştüğünü, Kuzey Dakota'daki üretimin ise yaklaşık yüzde 13 düşüşle günde 1,1 milyon varile düştüğünü gösterdi.

Ocak ayındaki şiddetli kar fırtınası petrol üretimini büyük ölçüde gerilemesine neden oldu. Fakat eyaletteki boru hattı yetkilileri, ocaktaki soğuk havanın Kuzey Dakota'nın petrol üretiminin günde 600 bin varil ile 650 bin varil arasında yarı yarıya azalmasına sebep olduğunu belirtti. ABD'nin diğer büyük petrol üreten bölgeleri de soğuk havadan etkilendi.

ABD'nin ham petrol üretimi aralıkta 13,3 milyon varil ile tarihi zirveleri görmüştü. EIA’nin verilerine göre, büyük petrol üreticisi eyaletler olan Teksas, Kuzey Dakota ve New Mexico, o aylarda rekor miktarda ham petrol üretimi sağlamıştı.