Petrol tankeri Malezya kıyılarında alev aldı

Editör: Özge Ceren Çimen

Malezyalı yetkililer yaptığı açıklamada, Gabon'a kayıtlı bir petrol tankerinin güney Malezya kıyılarında alev almasının ardından kayıp üç mürettebat üyesini arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Malezya Denizcilik Uygulama Dairesi (MMEA), Johor eyaletindeki Tanjung Sedili kıyı bölgesinin yaklaşık 37.5 deniz mili kuzeydoğusunda, Pazartesi günü yerel saatle 16:00'da bir tankerin alev aldığına dair bir uyarı aldığını söyledi.

MMEA, tankerin 28 mürettebatla Çin'den Singapur'a gitmekte olduğu sırada alev aldığını söyledi.