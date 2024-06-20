Petrolde gözler ABD’de stoklarında

Petrol, ABD'den gelecek ve ülke çapındaki ham petrol stoklarında yeni bir artışı ifade edebilecek haftalık stok verileri öncesinde sakin seyirde bulunuyor.

Brent, ABD tatili sebebiyle düşük hacimli bir seans sonrası varil başına 85 dolar civarında bulunurken, ABD ham petrolü ise 81 doların üzerinde işlem gördü.

ABD Enerji Bilgi İdaresi, bugün akşam saatlerinde açıklayacak ve kritik veri, petrol yönüne dair sinyal verecek.

Petrol, OPEC+'ın arz kesintilerini uzatması sonrasında aylık kazanç yolunda kalmayı sürdürmeye devam ederken, varillerin iade edilmesine ilişkin sonraki planların piyasa koşullarına bağlı olacağını belirtti.

Yatırımcılar aynı zamanda zayıf marjlara rağmen Asya'daki rafinerilerin bakım sonrası kapasitelerinin bir kısmını geri getirmesiyle talep görünümünü de yakından izliyor.