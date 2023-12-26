Petrolde Kızıldeniz endişesi sürüyor

Brent petrol, geçtiğimiz hafta ekim ayından bu yana en büyük yükselişi olan yüzde 3’ün üzerinde performansının ardından 79 dolardan işlem gördü. Ham petrol 74 dolar civarında hareket etti.

Saldırıların sonrası gemiler rotalarını değiştirmek durumunda kaldı ve bu durum, ticari gemilerin güvenliğinin korunmasına yardımcı olacak şekilde çok uluslu bir denizcilik görev gücünün kurulmasına neden oldu. Konteyner devi A.P. Moller-Maersk A/S şimdi Süveyş Kanalı'na bağlanan bölgeyi kullanmaya devam etmeye hazırlandığını söylüyor.

Petrol yatırımcıları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının daha fazla üretim kesintisi söylemlerine rağmen, küresel ham arzın gelecek sene talebin üzerinde bulunabileceği kaygısı sürüyor. Angola, kotalar konusundaki anlaşmazlıklar sebebe cuma günü üretici grubundan ayrıldı, ancak geri kalan üyeler kartelin birliğini yeniden teyit etmekte hızlı davrandı.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta petrol işlemesi, deniz yoluyla aracılığıyla yapılan ihracatın azalması sebebiyle sekiz aydan fazla bir sürenin en yüksek günlük seviyesine yakın oldu. ABD geçtiğimiz hafta, Moskova'ya Ukrayna'da süren savaş konusunda baskı kurmak amacıyla, Rus petrolünün yatırımcısı Bellatrix Energy Ltd.'ye yaptırım uygulanması da olmak üzere tavan fiyat için yeni yaptırım tedbirlerini duyurdu.