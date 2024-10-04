Petrolde tehlike çanları çalıyor. İsrail'den misilleme gelirse bakın kaç dolar artacak

ABD'nin ünlü yatırım bankası Galdman Sachs'tan petrol fiyatlarıyla ilgili açıklaması ortalığı karıştıracak cinsten.

Açılkala Goldman Sachs'ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven'den geldi. Struyven CNBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik bir misilleme yapması durumunda petrol fiyatlarında büyük bir artışın olacağını söyledi. Emtia araştırmaları uzmanına göre İran’ın petrol üretiminde yaşanacak günlük 1 milyon varillik bir düşüşün, petrol fiyatlarını varil başına 20 dolara kadar artabilecek.

OPEC+ ÜLKELERİNİN ÜRETİMİ NE OLACAK

Bu senaryonun, OPEC+'nın üretim artırmaktan kaçınması durumunda gerçekleşeceğini vurgulayan Struyven, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte OPEC+ üyeleri, üretim kayıplarını telafi ederse, artışın varil başına 10 dolar civarında kalabileceğini öne sürdü.

İran'ın büyük petrol ihracatının gerçekleştirdiği Kharg Adası'na yapılabilecek bir misillemenin hedefi haline gelebileceğini belirten MST Marque enerji analisti Saul Kavonic, geniş çaplı bir çatışmanın Hürmüz boğazındaki petrol akışını tehlikeye sokabileceğini söyledi. Kavoniç bu durumun da Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri etkileyeceği için arz sıkıntısı ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olabileceğini söyledi.