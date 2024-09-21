Peugeot yenilikçi teknolojilerini tanıttı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Peugeot, hafif ticari araç segmentinde de sınırları çizmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Peugeot, Hannover'de gerçekleşen Avrupa'nın ticari ve endüstriyel araçlara yönelik büyük ticaret fuarı olan IAA Transportation 2024'te yenilikçi model ve teknolojilerini sergiledi.

Fuar, sektördeki profesyonelleri ve önde gelen üreticileri bir araya getirdi. Bu uluslararası etkinlikte Peugeot, E-Expert Fridge modelini tanıttı.

Alman ticaret fuarı, Peugeot'nun ticari araçlarının sunduğu çok sayıda özelliğe sahne oldu. Güç-aktarma organlarının harcadığı elektrik enerjisini farklı amaçlar için de kullanarak enerji sarfiyatını en aza indiren, Electric Power Take Off (EPTO) ile donatılan PEUGEOT E-Expert Fridge modeli bunlardan biri oldu.

EPTO ile donatılan Peugeot E-Expert Fridge, markanın sertifikalı ortağı Kerstner tarafından uygulanan ve 265 kilogram ağırlığıyla 2 derece ile 8 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda taze ürünlerin taşınması için tasarlanan beyaz bir kaplamaya ve soğutulmuş bir hücreye sahip.

Model ayrıca kurulumu kolay yalıtım ve 12V Electric Power Take Off (EPTO) ile çalışan bir e-Cooljet 106 A soğutma ünitesi içeriyor. Bu sistem, ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç olmadan aracın çekiş aküsünden enerji çekiyor. Böylece aracın yükleme kapasitesi de korunuyor.

Peugeot, küresel hafif ticari araç hamlesini hızla sürdürüyor

Peugeot, tüm hafif ticari ürün gamını yenilenmesiyle birlikte küresel hafif ticari araç hamlesini hızla sürdürüyor. Şirket, sürücüler için ideal bir ekosistem sağlamak ve ticari araç sahipleri için güvenilir bir ortak olmak üzere güç-aktarma, güvenlik, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ve bağlantı konularında kapsamlı bir ileri teknoloji paketinden yararlanıyor. Bununla birlikte, yeni Peugeot Boxer, yenilikçi 8 ileri otomatik şanzımanı (AT8) ile donatılıyor.

6 ileri manuel şanzımana ek olarak, yeni Peugeot Boxer yeni AT8 otomatik şanzımanla da sunuluyor. Yeni bileşenler, gelişmiş vites değiştirme süreleri ve daha kontrollü sürüş özellikleriyle sürüş konforunu ve sürüş deneyimini daha da ileriye taşıyor.

8 ileri AT8 otomatik şanzıman, bir diğer önemli yenilik olarak hidrolik akü içeriyor. Vites geçişlerinin desteklenmesi açısından önemli bir bileşene sahip olan bu şanzıman, tepki süresini azaltarak motor gücünden iyi şekilde yararlanma olanağı tanıyor ve start&stop sisteminin daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Şanzıman, önceki modellere göre 600 kilogramın üzerinde artışla ve toplam 6,5 ton ağırlıkla 5 tona kadar olan araçlar için uygun olma özelliğine sahip.

Öte yandan, Stellantis tarafından geliştirilen ve Peugeot hafif ticari ürün gamına önemli kazanımlar sağlayacak olan yenilikçi hidrojen yakıt hücresi (FCEV) teknolojisi öne çıkıyor. Bu teknoloji, grubun sıfır emisyonlu mobiliteye yönelik yol haritasında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Stellantis, 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan, 5 dakikada yakıt ikmaline olanak tanıyan ve kargo kapasitesinden ödün vermeyen özel bir orta güç mimarisi geliştirdi.