Peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu yakalandı

Bitlis’te, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarını alan polis ekipleri, otobüsü durdurarak arama yaptı.

KAYNAK: DHA
Peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu yakalandı

Otobüsün bagajında peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu ihbarı üzerine operasyon

Bitlis ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Takibe alınan yolcu otobüsü Bitlis kent girişinde kurulan kontrol noktasında durduruldu.

Peynir bidonlarının içinde esrar çıktı

Polis ekipleri, narkotik köpeğin de desteğiyle otobüste arama yaptı. Aramada, otobüsün bagaj kısmına konulan peynir bidonlarının içerisinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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