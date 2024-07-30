Peynirde gıda güvenliği için yeni düzenleme

Peynirde yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Taslağı"nı görüşe sundu. Yeni düzenlemeye göre, eritme peynirlerin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar ve Abaza peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilip piyasaya sürülmesi yasaklanacak. Eritme peynirlerinin etiketinde, en az 3 milimetre punto büyüklüğünde karakterlerle gıda adı belirtilecek. Çeşnili peynirlerde ise toplam çeşni oranı yüzde 6 olarak uygulanacak.

SETBİR Başkanı İsa Coşkun, mevcut Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nin 8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bakanlığın bu tebliği güncellemeyi amaçladığını belirtti.

Coşkun, özellikle peynirde taklit ve tağşişin çok fazla yapıldığını ve bu durumun haksız rekabet yaratarak halk sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Taklit ve tağşişi engellemenin yolunun etkin denetim olduğunu belirten Coşkun, analizlerde en son teknolojik cihazların ve yeni analiz yöntemlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Yeni tebliğle eritme peynirinin, geleneksel ve yöresel peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilip piyasaya sürülmesinin yasaklanacağını ve ürün etiketinde eritme peyniri ifadesinin daha büyük yazılacağını belirtti.

Ayrıca, taklit ve tağşişin çok yapıldığı çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranına sınırlama getirileceğini ve çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahılların miktarı da düzenlenecek. Bu adımlarla gıda güvenliği sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor.