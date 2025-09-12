Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi güncellendi.

Bakanlığın 12 Eylül tarihiyle güncellediği listede peynirden çikolataya, sumaktan macuna, toz biberden soğuk içeceğe, gazlı içecekten börek harcına, sosisten sucuğa, baldan tereyağına kadar çok sayıda ürün var. Vatandaşların çokça tercih ettiği hileli ünlü firmalar, bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden tek tek ifşa edildi.

PEYNİRDEN ÇİKOLAYA KADAR ÇOK SAYIDA ÜRÜN VAR

Bakanlığın 2 Eylül 2025 itibariyle güncellediği Eylül ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde yine yok yok!

Peynirden çikolataya, sumaktan macuna, toz biberden soğuk içeceğe, gazlı içecekten börek harcına, sosisten sucuğa, baldan tereyağına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eylül 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Öte yandan yetkililer vatandaşları tadı, kokusu, görüntüsü sebebiyle şüphelendikleri ürünleri Alo 174 Hattı'na şikayet etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.