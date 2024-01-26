Peynire yüzde 30 zam. Çiğ süte gelen zam yürürlüğe girmeden etiketler değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Peynire yüzde 30 zam. Çiğ süte gelen zam yürürlüğe girmeden etiketler değişti
Ulusal Süt Konseyi, 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarına yüzde 17.4 zam geleceğini duyurmuştu. Çiğ süt zammı yürürlüğe girmeden marketlerde etiketler değişmeye başladı. Peynire yüzde 30 zam yapıldığı ortaya çıktı.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 17.4 oranında zam yaparken zammın yürürlüğe gireceği 22 Ocak'tan önce marketler etiketleri değiştirmeye başladı. Süt ürünleri raflarına yüzde 30 civarında zam yansıtıldı.

TÜSEDAD YK Başkanı Sencer Solakoğlu, yapılan zamlarla ilgili konuştu.

"FİYATLAR ERKENDEN ARTIRILDI"

Solakoğlu, "Peynir fiyatlarında bildiğiniz üzere zamlar peş peşe geliyor. Üreticiler için Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu zam ve piyasada oluşan fiyatlar ayın 22'sinden itibaren geçerlidir. Ancak bunun anons edilmesi, bu verilerin bilinmesi piyasada rafları biraz daha erkenden fiyatları artırmaya sebep verdiği anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Marketler çiğ süt zammı gelmeden harekete geçip etiketleri değiştirmeye başladılar.

Geçtiğimiz hafta Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 17,4 artış yapacağını söyledi ancak zammın yürürlüğe girme tarihi 22 Ocak olmasına rağmen bu tarihten önce süt ürünlerinin fiyatları artmış oldu.

ETİKETLER GEÇEN HAFTA DEĞİŞTİRİLDİ

17-22 Ocak tarihleri arasında market raflarında fiyatlar değişti.

Bir esnaf ise konuyla ilgili olarak "Süt fiyatlarına 22 Ocak'ta artış olacakken peynir fiyatlarına yüzde 30 zam gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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