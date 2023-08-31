PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti

PFDK, Beşiktaş başkanı ve asbaşkanına para cezası verdi.

PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a 400'er bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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