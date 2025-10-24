Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugünkü toplantısında aldığı ceza kararlarını açıkladı.

Galatasaray maçının ardından hakem kararlarını eleştiren ve Merkez Hakem Kurulu'na istifa çağrısı yapılan açıklama nedeniyle Başakşehir FK Başkanı Göksek Gümüşdağ, 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kulüp de 2 milyon 700 bin para cezası kesildi.

Süper Lig'den 6 kulübe de farklı maddelerden para cezaları verildi.

Kocaelispor 280 bin lira, Beşiktaş 440 bin lira, Gençlerbirliği 670 bin lira, Galatasaray 454 bin lira, Antalyaspor 54 bin lira ve Eyüpspor 450 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Taraftarlarının çirkin ve tezahüratı nedeniyle disipline sevk edilen Samsunspor ve Kasımpaşa'ya ise bu eylemin ilk kez yaşanmasında dolayı ihtar verildi.