PFDK Sakaryaspor-Sivasspor maçı kararını açıkladı!

Trendyol 1. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Sivasspor mücadelesinde ev sahibi takımın 7 yabancı oyuncu ile mücadele ettiği iddiaları gündeme gelmiş ve Sivasspor, TFF'ye şikayette bulunmuştu. PFDK, bu maç ile ilgili kararını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'un Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynattığı için hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Kurul, yaptığı açıklamada kararı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesine dayandırdı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI

Sakaryaspor, Sivasspor maçına Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başlamıştı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil olmuştu.

Sivasspor cephesi, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek TFF'ye başvuru yapmıştı.

