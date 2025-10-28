Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmayla ilgili yeni açıklama geldi.

"SORUŞTURMA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir." denildi.