PFDK'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e dev ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezanın yanı sıra para cezası da verildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

HACIOSMANOĞLU SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu seçim öncesi konuşmasında "Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevkini kaldıracağım. Milli takım hocası yerli olacak. Kurullar bağımsız olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Özbek'in ceza alması sonrası Hacıosmanoğlu'nun söylemi tekrardan gündeme geldi.