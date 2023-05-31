PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu

PFDK, Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'i müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği ifade edildi.

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