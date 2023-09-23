Phaselis Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi destekleriyle düzenlenen Phaselis Festivali başladı.

KAYNAK: İHA
Phaselis Festivali başladı

Tarihi kemerlerin önünde kurulan alanda açılış kokteyli ile başladı.Kokteyl sonrası sahneye Cumhuriyet Tangoları grubu çıktı.

aw036991-05.jpgŞefliğini Hakan Şensoy'un yaptığı grubun solistliğini Ezgi Köker ve Teyfik Rodos yaparken, kemanda Can Özhan, bandoneonda Tolga Salman, piyanoda Toros Can yer aldı.

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Cumhuriyet Tangoları'nın başarı ile sergilediği eserler, alanda bulunanlar tarafından büyük beğeni topladı.

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Phaselis Festivali ile ilgili konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “İlçemizde sanat ve tarihin buluştuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfen 13’üncüsünü düzenlediğimiz Phaselis Festivali, Kemerimizin en önemli etkinliklerinden bir tanesi. Yapılan etkinlik bölgemizde turizmin sadece deniz, kum ve güneş ile kalmadığının sanatın da bunlardan bir tanesi olduğunun göstergesidir. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konser sonrası yaptığı açıklamada, sanatla tarihi buluşturan Phaselis Festivali'nin muhteşem bir konserle başladığını söyledi. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Antik bir kent olan Phaselis’te böyle bir organizasyonun yapılması çok anlamlı. Bu festival, hem Kemer tanıtımına hem de sanata verilen değere katkı sağlıyor. İlçemizde tatilini sürdüren çok sayıda yabancı misafir de festivale iştirak etti. Kemer Belediyesi olarak biz de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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