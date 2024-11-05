Philadelphia Başsavcısı'ndan sert ikaz: "Yeteri kadar kelepçe ve hücremiz var"

Philadelphia Başsavcısı Larry Krasner, seçim sürecini engellemeye yönelik her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini duyurdu. Seçim sürecini koruma görevi üstlenen yaklaşık 60 yardımcı savcıdan oluşan Philadelphia Savcılık Seçim Görev Gücü’nü ziyaret eden Krasner, seçimlerde güvenliği tehdit eden şüpheli davranışlar hakkında alınacak tedbirleri vurguladı.

Philadelphia'da seçmenlerin oy kullanmasını engellemek amacıyla sandık alanlarına erişimi kasten bloke eden kişilere dair birçok şikayet aldıklarını belirten yetkililer, bu tür müdahalelerin önceki yıllara kıyasla daha agresif olduğunu ifade etti. Şu ana kadar yaşanan olaylarda fiziksel bir çatışma olmamış olsa da yetkililer, seçim güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Sosyal Medya Gönderileri Takip Altında

Savcılık, sosyal medyada yayılan ve seçim görevlileriyle etkileşimleri veya sandık alanlarının içini gösteren paylaşımlara ilişkin inceleme başlattı. Bu tür gönderilerin eyalet yasalarına göre telekulak ve seçim güvenliği ihlalleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirten Krasner, seçim sürecine müdahale etmeye çalışanlara gözaltı riskinin olduğunu söyledi.

"Philadelphia Jüri Üyeleri Cevap Bekleyecek"

Görev gücü adına açıklama yapan Başsavcı Krasner, seçim güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik sert bir uyarıda bulundu. Demokrat bir isim olan Krasner, ofislerinde "FAFO" (başka bir deyişle, "Bir Kere Dene ve Sonucunu Gör") yazılı tişörtler hazırlayarak seçim sürecine müdahale etmeye çalışanlara yönelik güçlü bir mesaj verdiklerini ifade etti.

Krasner, “Kelepçeler var, hücreler var, mahkeme salonları ve Philadelphia jüri üyeleri var. Bu kişiler neden seçmenlerin oylarını yok etmeye, engellemeye veya korkutmaya çalıştıklarını sorgulayacaklar,” diyerek seçim güvenliği konusunda ne kadar ciddi olduklarının altını çizdi.

Philadelphia seçim sürecini koruma amacıyla, yasa dışı müdahalelere karşı sıfır tolerans politikası benimseyerek gözaltı ve yargılama süreci başlatabileceklerini vurguladı.