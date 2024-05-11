Phoenix Suns'ın yeni koçu belli oldu

Anlaşma henüz resmiyete dökülmediği için isminin gizli kalması kaydıyla Associated Press'e konuşan bir yetkili Budenholzer'in beş yıllık bir sözleşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Bu kişiye göre 54 yaşındaki Budenholzer, bu sözleşmeden yaklaşık 50 milyon dolar kazanacak.

Budenholzer, 2021'de Milwaukee Bucks'ı NBA finallerine taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Finalde Phoenix 2-0 öne geçerek tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmaya yaklaşmışken, Budenholzer'in takımı mükemmel bir form yakalayarak seriyi 4-2'ye getirmiş ve şampiyonluk ipini göğüslemişti.

56 sezonda üç kez final oynayıp hiçbirinde zafere ulaşamayan Phoenix, usta antrenörün liderliğinde Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal'den oluşan All-Star üçlüsünün yükselişe geçmesini ve böylece tarihi başarıların elde edilmesini umut ediyor.