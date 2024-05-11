Phoenix Suns'ın yeni koçu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Phoenix Suns'ın yeni koçu belli oldu
NBA kulislerinde Phoenix Suns yönetiminin, Perşembe günü sözleşmesi feshedilen Frank Vogel yerine 2021 Finalleri'nde kendilerini yenen Mike Budenholzer'a teklif götürdüğü konuşuluyor Sızan bilgilere göre Budenholzer, Phoenix'in teklifini kabul etti.

Anlaşma henüz resmiyete dökülmediği için isminin gizli kalması kaydıyla Associated Press'e konuşan bir yetkili Budenholzer'in beş yıllık bir sözleşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Bu kişiye göre 54 yaşındaki Budenholzer, bu sözleşmeden yaklaşık 50 milyon dolar kazanacak.

Budenholzer, 2021'de Milwaukee Bucks'ı NBA finallerine taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Finalde Phoenix 2-0 öne geçerek tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmaya yaklaşmışken, Budenholzer'in takımı mükemmel bir form yakalayarak seriyi 4-2'ye getirmiş ve şampiyonluk ipini göğüslemişti.

56 sezonda üç kez final oynayıp hiçbirinde zafere ulaşamayan Phoenix, usta antrenörün liderliğinde Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal'den oluşan All-Star üçlüsünün yükselişe geçmesini ve böylece tarihi başarıların elde edilmesini umut ediyor.

indir-2.webp

Son Haberler
Eyüpspor kupasına kavuştu. TFF tebrik mesajı yayınladı Spor
Eyüpspor kupasına kavuştu. TFF tebrik mesajı yayınladı
Kendini robot süpürge sanan köpek güldürdü Video
Kendini robot süpürge sanan köpek güldürdü
Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız Gündem
Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız
İnek yolda yürüyen yaşlı kadına saldırdı Video
İnek yolda yürüyen yaşlı kadına saldırdı
Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti Video
Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti
İki şairin aşık olduğu kadın Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret etti Gündem
İki şairin aşık olduğu kadın Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret etti
Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı Dünya
Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı