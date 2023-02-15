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Devin Booker takımı için konuştu: Alay konusuyduk

NBA takımlarından Phoneix Suns'un yıldızı Booker, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:16
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Phoneix Suns yıldızı açıklamalarda bulundu

Devin Booker takımı için konuştu: Alay konusuyduk
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Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Suns'ın yıllar içinde "NBA'in alay konusu" olmaktan şampiyonluk adayına dönüşmesi hakkında konuştu.

Booker kısa süre önce, ekibin yıllar içindeki gelişimi hakkında şu şekilde yorum yaptı:

"Muhtemelen 4-5 yıl önce NBA'in alay konusuyduk ve bunu şampiyonluk adayı olmak gibi ciddi bir şeye çevirmek, bizim için hızlı bir geri dönüş oldu. Burada inşa ettiğimiz şeyle çok gurur duyuyoruz."

Booker, Suns'ın son takas tarihinde kadrosuna kattığı ve bildirildiğine göre özellikle Phoenix'i tercih etmiş olan yıldız oyuncu Kevin Durant'in ekibe katılma arzusuna ise şu şekilde değindi:

"Buranın Kev'in gelmek istediği bir yer olması, şimdiye kadar yaptıklarımıza gösterilen saygıyı belli ediyor. Hala yapacak çok işimiz var ama doğru yönde ilerliyoruz."

Suns artık birçok kişi tarafından Batı Konferansı'nın favorisi olarak görülüyor.

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