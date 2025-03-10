Piatek'ten ayrılık itirafı

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 18 kez ağları sarsan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Başakşehirli oyuncu ara transfer döneminde kendisine teklifler geldiğini anlattı.

"ÜÇ GÜNÜM OLSAYDI AYRILABİLİRDİM"

Piatek "Ara transfer döneminde iki önemli ligden teklif aldım. Eğer düşünmek için üç günüm olsaydı ayrılmayı düşünebilirdim ama transfer döneminin bitmesine beş saat kalmıştı. Detay veremem ama gerçekten güçlü takımlardı ve benim için iyi bir teklif yapmışlardı." ifadelerini kullandı.