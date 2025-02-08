Pideye dev zam kapıda. Şimdiden 'Hayırlı Ramazanlar...'

Ramazan ayının başlamasına 20 gün kala pidenin kaç liradan satılacağı şimdiden merak konusu oldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan Pidesi, geçen sene 250 gramı İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılmasına karar verilmişti.

Ama fırıncılar un, maya, doğalgaz, elektrik, kira, işçi maliyetleri gibi unsurlar göz önüne alındığında pidenin bu ramazan ayında 35 liradan aşağıya satılmayacağını belirtiyor.

Gram düşürülmesinin pideyi kurutacağını belirten fırıncılar "Gramaj ne kadar yüksek olursa pide kurumaz. 250 gram pide hazırlanacak derlerse tahta gibi kupkuru olur. Yiyen de lanet okur" dediler.

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın, 2025 yılı pide fiyatlarını belirlemek için Şubat ayının ortalarında veya son haftasında bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Ramazan Pidesi fiyatı ile gramajını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Kocaeli'de geçen yıl 340 gram pide 20 TL'den satıldı. Bu yıl ise en az 30 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Gramaj konusunda kesin karar, görüşmeler sonrası netleşecek.

Pidenin 30 TL civarında satılacağını tahmin eden bir vatandaş "Emekliyim. Evime ekmeği zor götürüyorum. Çünkü cebimde para yok. Pide bu sene de bana lüks gelir. Belki 2-3 sefer Halk Ekmek'in pidesini alırım. Bana kimse eskiler sirkeye ekmek banıp karnını doyuyordu masalını anlatmasın. Otellerde lüks ramazan menüsünün fiyatını haberlerden öğreniyoruz. Artan yemeklerin de hayvan barınaklarına verildiğini hem izliyornuz hem de okuyoruz. Bizler açız aç. Bu ülkede köpek kadar değerimiz yok" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Belki çoğunuz bana kızacak ama fırıncılar da 30 TL'den aşağıya satmayız derse onlara tam destek veririm. Fırıncıya asgari ücrnete çalıştıramazsınız. Ekmeğin ham maddesi un. Fiyatı sürekli artıyor. Maya da da durum aynı. Enerji giderleri de aynı. Fırıncılar haklı. Şimdi bize yüksek fiyata pide satan yerlei ihbar edin diyecekler. Okulların kayıt döneminde de durum aynı. Okul dünyanın kayıt parasını alıyor. Müdüre çatacağım. 'Devlet 1 işçinin maaşını karşılıyor. Bunun güvenlikçisi, hademesi, kolorifercisi, çaycısı var. 1 hademe okulumu paspaslasın. Sınıflarımı yoksa tuvaletleri mi temizlesin" diyor. Haklı mı haklı" diye konuştu.