Pikap duvarda asılı kaldı: Sürücü yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pikap duvarda asılı kaldı: Sürücü yaralı

Kulu, Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir pikap, kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı ve direği yıkıp, bir apartmanın duvarına takıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nden Kulu şehir merkezine doğru ilerleyen 42 ATN 794 plakalı Toyota pikabın, Yeni Mahalle girişindeki beton elektrik direğine çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi, teller koparak pikabı apartmanın bahçe duvarında sıkıştırdı.

Kazayı fark eden vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesiyle, sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve elektrik şirketi personeli olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü Sebahattin Günay'a ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra Kulu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri
Suriye kökenli cumhurbaşkanı
Suriye kökenli cumhurbaşkanı
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I)
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I)
Ekranların yeni gözde yarışması
Ekranların yeni gözde yarışması
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık
Son Haberler
Ekranların yeni gözde yarışması Yazarlar
Ekranların yeni gözde yarışması
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum Yazarlar
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum
Suriye kökenli cumhurbaşkanı Yazarlar
Suriye kökenli cumhurbaşkanı
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri Yazarlar
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık Yazarlar
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I) Yazarlar
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I)
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler Yazarlar
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler