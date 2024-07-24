Pikap duvarda asılı kaldı: Sürücü yaralı

Olay, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nden Kulu şehir merkezine doğru ilerleyen 42 ATN 794 plakalı Toyota pikabın, Yeni Mahalle girişindeki beton elektrik direğine çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi, teller koparak pikabı apartmanın bahçe duvarında sıkıştırdı.

Kazayı fark eden vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesiyle, sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve elektrik şirketi personeli olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü Sebahattin Günay'a ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra Kulu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.