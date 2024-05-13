Piknik alanında satırlı kavgası

Kaynak: İHA
Piknik alanında satırlı kavgası
Bursa'da piknik yapmaya gelen 2 aile arasında yer kapma tartışması satırlı kavgaya dönüştü. Jandarma 2 aileyi biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Bursa'da yağışların ardından pazar günü güneş şehri ısıttı. Havanın güzel olması Bursalıların piknik alanlarına akın etmesine neden oldu.

Piknik alanlarının yoğun ve kalabalık olmasından kaynaklı iki aile 'yer' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine 2 aile satır ve sopalarla birbirine girdi.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Jandarma, kavgayı ayırmakta güçlük geçti. Biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı. Kavgaya karışanlar jandarma tarafından gözaltına alındı.

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