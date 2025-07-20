Piknik faciası! 15 yaşındaki Özgür ırmakta kayboldu: Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Piknik faciası! 15 yaşındaki Özgür ırmakta kayboldu: Ekipler seferber oldu

Antalya Serik’te, Köprüçay Irmağı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Özgür Yıldırım’ı bulmak için bütün ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bucak Mahallesi'ndeki Şahintepesine dün ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü.

Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmaya rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, bölgede çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

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