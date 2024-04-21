Piknik yapan gençlerin üzerine beton blok düştü

Başakşehir Şamlar Mahallesi Girit Çıkmazı Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, piknik yapmak için Şamlar Mahallesi'ne gelen 4 arkadaştan 2'si çıktıkları tuvaletin üzerinden atladıkları esnada üzerlerine beton blok düştü.

Beton bloğun altında sıkışan 2 gencin yardımına çevredekiler yetişti. Gençlerin yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek gençleri kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gençler, daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavileri devam eden gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.