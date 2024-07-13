Piknik yapmak istemişlerdi kaza yaptılar. 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.20 sularında Ergani'nin kırsal Salihli Mahallesi'nde gerçekleşti. B.E., M.E.E. ve F.K. isimli şahısların, F.E. yönetimindeki otomobille pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi ve elektrik direğine çarptı.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ergani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.