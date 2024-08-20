Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar

Polonya’da yerel saatle 07.00'de, Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair’e ait 225 yolcunun yer aldığı uçak, pilotun bayılmasından sonra Varşova Chopin Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Polonya'nın başkenti olan Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan bir Airbus A321 tipi uçakta pilot aniden baygınlık geçirdi. Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasından sonra diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.

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Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

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