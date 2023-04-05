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Havada korku dolu anlar. Davetsiz misafir acil inişe zorladı

Uçuş sırasında pilotun koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark etmesiyle havada panik yaşandı. Acil iniş yapmak zorunda kalan pilot, yılanı almak için gelen ekibin davetsiz misafiri bulamadığını söyledi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 19:23
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Pilot kabininde davetsiz misafir

Havada korku dolu anlar. Davetsiz misafir acil inişe zorladı
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Cape Town Nelspruit seferini yapan uçağın pilotu uçuş sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı olduğunu gördü. Uçuşu tehlikeye sokmamak için acil iniş yapmak durumunda kalan pilot, indiklerinde yılanın ortadan kaybolduğunu açıkladı.

HAVADA KOBRA PANİĞİ

Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.

YILAN ORTADAN KAYBOLDU

Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.

 

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