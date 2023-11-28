Pilot lisansı bulunan John Travolta korku dolu anları anlattı: Ailemle ölümden döndük

Pilotluk lisansı sahibi ünlü aktör John Travolta, yıllar önce ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanmasıyla yaşadığı korku dolu anları anlattı

Ufuk Cingöz
Pilot lisansı bulunan John Travolta korku dolu anları anlattı: Ailemle ölümden döndük

Hollywood yıldızı John Travolta, yıllar önce arızalanan bir uçakta ailesiyle birlikte ölümden döndüğünü açıkladı.

800-004-01-travolta-07-pvonah.jpg

'The Shepherd' filminde rol alan Travolta, gazetecilere verdiği röportajda pilotluk yaptığı dönemde kendisinin başından da çok kötü bir olay geçtiğini söyledi.

maxresdefault-3.jpeg

Uçak kullanma lisansı olan ünlü oyuncu, 1992’de ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanması sonucu büyük korku yaşadıklarını kaydetti.

3640540-3702464a250b61c0b8ca223f93d7409a-640x640.jpg

O anda öleceklerini düşündüğünü söyleyen 69 yaşındaki oyuncu, uçağı Washington’daki havalimanına acil olarak indirmeyi başardığını söyledi.

3640540-492ec25f726cb5f04547b71384747997-640x640.jpg

John Travolta’nın eşi Kelly Preston, 2020’de meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Çiftin oğlu Jett ise 16 yaşında geçirdiği hastalık sonucu ölmüştü.
Travolta’nın Preston’dan iki çocuğu daha bulunuyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Zelenskiy Prens Selmanla telefonda görüştü Dünya
Zelenskiy Prens Selmanla telefonda görüştü
Saplantının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Saplantının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
İki sigorta şirketine birden el konuldu. Yönetim kurulu üyelerinin işine son verildi Ekonomi
İki sigorta şirketine birden el konuldu. Yönetim kurulu üyelerinin işine son verildi
Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı Dünya
Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı
Dolandırıcıların radarında araç sahipleri var 'Telefonunuza gelen o mesaja inanmayın' Ekonomi
Dolandırıcıların radarında araç sahipleri var 'Telefonunuza gelen o mesaja inanmayın'