Pilot uçağı tek tekerlekle piste indirdi. Korku dolu saniyeler

Herşey gökyüzünde oldu. Brezilyalı Latam Havayollarına ait Airbus A319 tipi uçak havalandıktan sonra tek tekerleğinin koptuğu anlaşıldı.
Pilot uçağın lastiğinin havada koptuğunu iniş noktası olan Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'na bildirdi.
Uçağın iniş sırasında kırıma uğraması ihtimali üzerine Guarulhos Havalimanı'nda önlemler alındı, itfaiye ve kurtarma ekipleri yerlerini aldı.
Pilot uçağı tek tekerlekle piste indirmeyi başardı. Korkulan olmamıştı. Kimsenin burnu kanamamıştı. Yolcular tahliye edilirken, uçak da bakıma alındı
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