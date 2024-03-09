Pilot üsteğmen hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pilot üsteğmen hayatını kaybetti
Siirt’te seyir halindeki motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyere çarpan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31) hayatını kaybetti.

Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkiinde 15.30 sularında meydana gelen kazada İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım vefat etti.

Pilot Üsteğmen'e ait 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sebebi henüz tespit edilemeyen bir şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Üsteğmen Yıldırım’ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci şekilde hayata veda eden Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım’ın naaşı otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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