Pınar Altuğ büyük pişmanlığını açıkladı. 'Keşke daha önceden yapsaydım'

Pınar Altuğ, önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'nde büyük bir mutluluk yaşadı.

Ünlü oyuncu, rol aldığı Mutlu Aile Tablosu oyununu sahneye koyan Duru Tiyatro'nun Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görülmesiyle ödüllendirildi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle yıldızı parlayan Altuğ, şu sıralar Mutlu Aile Tablosu oyunuyla tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

Oyunculuktaki başarısına rağmen, Altuğ kariyerine dair büyük bir pişmanlığını da itiraf etti.

“Sahnelediğim ilk oyunumdan önce ‘Ben deli miyim? Niye böyle bir işe kalkıştım, çok mu lazımdı?’ diye söylendim. Sahneye adım atıp, alkışı duyunca ‘Niye daha önce yapmamışım’ dedim.” Diyen Pınar Altuğ şunları dile getirdi:

“Bu akşam ödül aldığım oyunu oynamaya başlayınca daha da pişman oldum, ‘Keşke daha önceden yapsaydım’ diye ama doğru zaman bu zamanmış.”

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1994 yılında Miss Turkey seçildi.

1995 yılında televizyon hayatına başladı.

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Meltem" karakteriyle yıldızı parladı.

Birçok dizi ve filmde rol aldı.

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009 yılında Su adında bir kızları oldu.

Halen "Mutlu Aile Tablosu" oyunuyla tiyatro sahnelerinde yer almaktadır.

2023 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görüldü.