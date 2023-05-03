Pınar Altuğ isyan etti. Telefonuna gelen mesajla çileden çıktı

Oyuncu Pınar Altuğ son paylaşımıyla dikkat çekti. Altuğ siyasi partiler tarafından gönderilen mesajlardan rahatsız olduğunu ifade etti.

Pınar Altuğ isyan etti. Telefonuna gelen mesajla çileden çıktı

Editör: Özlem KIRAL

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu deprem sonrası yaptığı dayanışma çağrılarıyla da dikkat çekiyor.

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Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ son olarak sitem dolu bir paylaşıma imza attı.

Pınar Altuğ paylaşımında "Ya bu KVKK var ya hani sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor filan! Siyasi partiler nasıl benim numaramı arayıp bana ses kaydı dinletebiliyor? Ben kimseye izin vermedim" diyerek sitem etti.

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