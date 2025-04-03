Pınar Altuğ’dan da Aybüke Pusat’a tam destek! Diziden apar topar çıkarılmıştı

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykota destek vermesinin ardından TRT tarafından Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Çıkan bu haberlerin ardından Pınar Altuğ ünlü oyuncuya destek verdi.

‘Söz’ dizisinde Doktor Bahar’a hayat veren ünlü oyuncu son olarak Teşkilat dizisinde başrol olarak yer alıyordu. Sosyal medya hesabından boykota destek veren ünlü oyuncu diziden apar topar çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından kararı açıklayarak Pusat'ın bundan sonra dizide olmayacağını söyledi.

Pınar Altuğ da Aybüke Pusat'a destek olarak "Fikrini savundu diye işine son vererek cezalandırmak?" yazdı.

CEM YILMAZ DA BU KARARA TEPKİSİZ KALMADI

Cem Yılmaz da sosyal medyada TRT'ye sert çıktı ve "TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin" dedi.