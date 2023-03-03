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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon olay oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arkadaşlarının nikahından paylaşım yaptı. Altuğ'un takipçileri kocasının pantolonunu beğenmeyince ünlü oyuncu kendini tutamadı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:53
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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon alay konusu oldu! Ünlü oyuncu kendini tutamadı

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon olay oldu
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Türkiye'yi sarsan depremler sonrası depremzedeler için ellerinden gelen yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarının nikahındaki anları sosyal medyada yayınladı. 

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ yine kendini tutamadı. Paylaşıma Yağmur Atacan'ın boyu ve pantolonuyla ilgili yorum yağdı.

Atacan pantolonunun beğenilmemesine ve gelen yorumlara karısı gibi yanıt verdi.

Altuğ önce bir takipçisinin "Siyah bir elbise giyseydiniz Pınar Hanım. Gelinin kıyafeti güzelliği öne çıkardı" sözlerine "Bizim yerimize siz gelseydiniz nikaha? O zaman tanıyan biri de olmazdı gelin daha ön planda olurdu ne dersiniz? Artık gerçekten kendinizi şaştınız pes!" diyerek yanıt verdi.

PANTOLONUNA GELEN YORUMLARA YANIT VERDİ

Atacan ise pantolonu yüzünden kısa göründüğü yorumuna "Kesin pantolondan böyle çıkmışımdır" dedi.

Eski oyuncu bir takipçinin "Bu pijama görünümlü pantolon hiç ama hiç olmamış. Bu Murat Övünç, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül gibi şarkıcılar giyse saygı duyardım. Sahte kostümü gereği alkışlardım. Ama Yağmur bey ne alaka?" yorumuna ise "Sahne alıcaksın dediler, dolduruşa geldim" yanıtını verdi.

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