Pınar Damar davasında flaş gelişme! Adli Tıp raporu her şeyi değiştirecek

İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürülmesiyle ilgili davada flaş gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Damar'ın cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Pınar Damar davasında flaş gelişme! Adli Tıp raporu her şeyi değiştirecek

23. Ağır Ceza Mahkemesine tutuklu sanık Metin Aydin bulunduğu cezaevinden getirilirken Pınar Damar (32)'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Pınar Damar'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu rapor hazırlandı. Raporda Pınar Damar'ın ölüm öncesi cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca Pınar Damar üzerinden alınan meni lekesine ait genotip özelliklerin Metin Aydin'ın genotip özellikleri ile uyumlu olduğu kaydedildi. Damar'ın tırnaklarından elde edilen DNA profilinin de sanıkla uyumlu olduğu tespit edildi.

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TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Pınar Damar'ın ablasının eşi Serdar Taşdemir, "Biz Pınar'ı kayıp olarak biliyorken sanık ile birlikte Pınar'ı aradık. Sanıkla Pınar'ı yaklaşık 1 saat aradık. Daha sonra o Pınar'ın gidebileceği kafelere bakmak için yanımdan ayrıldı. Bu süre zarfında dikkatimi çeken tek şey sanığın çok fazla sigara içmesi oldu" dedi.

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"ABİ, BABA GİBİ GÖRMESİ DIŞINDA BİR İLİŞKİSİ YOKTU"

Damar ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Ebru Ayar, "Metin'i birkaç kez gördüm. Pınar'ın Metin ile akrabalık ilişkisi, abi, baba gibi görmesi dışında bir ilişkisi yoktu. Metin ile Nurgül'ün nikâhları yoktu. Çocukları da olmuyordu. Pınar onlara çok destek veriyordu. Hatta Pınar, 'Tedavi olun. Çocuğunuz olursa senin de garantin olur. Sana da nikah yapar' şeklinde Nurgül ile konuşuyordu" diye konuştu.

Mahkeme dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydin'in Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Metin Aydin hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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