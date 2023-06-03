Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Yorum yağdı

Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Deniz, Netflix yapımı Aktris dizisinin yayınlanmasıyla gündem oldu. Sevilen ismin kısacık saçlarıyla verdiği pozuna yorum yağdı.

Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Yorum yağdı

Editör: Özlem KIRAL

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz şimdi de Disney Plus'ın orijinal yapımı Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterine hayat veriyor.

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Oyunculuğuyla çok beğenilen ünlü isim sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu yeni karakterinin iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı. Adeta beğeni yağdı.

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Pınar Deniz transparan siyah derin dekolteli bir elbise giyip cesur pozlarını peş peşe paylaştı.

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'Yasemin Derin?' notunu düşen ünlü oyuncunun bu pozlarına binlerce yorum yapıldı. Takipçileri; 'Harika bir dizi olmuş', 'En iyi karakter', 'Şu güzelliğe bak' gibi yorumlar yaptılar.

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