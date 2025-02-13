Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden romantik kar pozu! Gören bir daha baktı

Sade bi törenle dünyaevine giren çiftin mutluluk kareleri büyük beğeni toplamıştı. Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen defilede yürüyen güzel oyuncu, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini duyurmuştu.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Kaan Yıldırım, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına 'mavi kalp' emojisi eklemişti. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıklamıştı.

Pınar Deniz'den sık sık karnı burnunda paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

ROMANTİK KAR POZU

Kaan Yıldırım, eşi ve köpekleriyle evlerinin bahçesinde çekilmiş kar pozunu paylaştı. Pınar Deniz de aynı pozu hikayesinden paylaştı. Çifte, 'Bir film karesinden gibi', 'Kartpostal gibi' yorumları geldi.