Pınar Deniz'den karnı burnunda poz! Annelik heyecanı büyüyor

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Pınar Deniz'den karnı burnunda poz! Annelik heyecanı büyüyor

Beş aylık hamile olan Pınar Deniz, kişisel sosyal medya hesabında karnı iyice belirginleşmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ablasıyla birlikte ayna karşısında poz veren oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullandı.

Bir buçuk yıl süren bir ilişkinin ardından, Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile geçen yıl eylül ayında Roma'da dünyaevine girmişti.

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BELİRGİNLEŞMİŞ KARNINI PAYLAŞTI

Paris Moda Haftası’nda ünlü isimlerle podyumda yer alan Deniz, hamileliğini duyurmak için karnını tutarak verdiği pozu paylaşmıştı. Erkek bebek bekleyen çiftin, Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde Instagram'da karnı iyice belirginleşmiş yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Ablası Huri Deniz'le birlikte poz veren oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" diyerek hamileliğine dair mutluluğunu paylaştı.

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