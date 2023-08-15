Pınar Deniz'e görümcesi jest yaptı

Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber olan Deniz, en son evlilik haberiyle gündeme gelmişti.

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la mutlu bir beraberlik sürdüren Pınar Deniz'e görümcesi Nilüfer Yıldırım'dan bir jest geldi. Yıldırım, Pınar Deniz'in fotoğrafını paylaştı.

Nilüfer Yıldırım'ın "Yaz özeti" notuyla peş peşe paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağdı.

Yıldırım'ın takipçileri "Ne güzel bir aile olmuşsunuz", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin", "Gelin görümce ekibi" yorumlarında bulundu.