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  • Pınar Deniz’in yaptığı bağış ortaya çıktı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek verdi

Pınar Deniz’in yaptığı bağış ortaya çıktı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek verdi

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, Türkiye Tek Yürek programının ardından 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasında da destek verdi. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:57
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Pınar Deniz’in 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına yaptığı bağış ortaya çıktı 

Pınar Deniz’in yaptığı bağış ortaya çıktı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek verdi
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Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da önce 6.4 ve ardından 5.8 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasarlı binalar yıkıldı. Deprem bölgelerinde barınma sorunları yaşayan vatandaşlarla dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası düzenlendi.

 


Türkiye Tek Yürek programına katılan Pınar Deniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ programına bağışta bulundu.

Yargı dizisinde yer alan Pınar Deniz kampanyaya 100 bin TL bağışladı.

Kampanyaya Yıldız Tilbe, Armağan Çağlayan 1 milyon lira, Gülşen 120 bin TL bağış yaptı.
 

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